Un viaggio nel tempo per scoprire la Barbera d’Asti Docg Superiore e le stupende colline della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa [Video e Fotogallery]

Sarà un appuntamento speciale quello del weekend di sabato 13 e domenica 14 luglio, perché i 60 anni di vita della Cantina di Vinchio - Vaglio Serra si festeggeranno con un evento dedicato a tutti gli amanti della Barbera e dei grandi vini piemontesi.

Un evento dedicato non solo agli estimatori di “casa”, ma a tutti gli amanti di un vino elegante e versatile, che sa adeguarsi a tutte le stagioni.

L'EVENTO

Il sabato sarà dedicato alla Barbera d’Asti Docg Superiore Sei Vigne Insynthesis, di cui si potranno degustare le prime 6 annate prodotte. Partendo dall’annata 2001, gli ospiti compiranno un viaggio nel tempo, che consentirà loro di degustare la grande longevità di questo vino.

Nell’arco dei due giorni sarà inoltre possibile visitare la cantina e le colline che la circondano, assaporando non solo l’ampia gamma dei vini prodotti ma anche delle specialità culinarie realizzate per l’occasione.

La Cantina vissuta come simbolo di un intero territorio. Fin dal 1959 infatti, il suo scopo è stato quello di organizzare la produzione vitivinicola locale, garantendo così un futuro alle tante piccole aziende associate e, conseguentemente, al loro territorio.

Una finalità perseguita avendo come mission enologica la qualità, confermata nel 2017 dalla prestigiosa rivista Weinwirtschaft, che ha eletto la Cantina Vinchio Vaglio Serra la miglior cantina cooperativa italiana.

“Durante i sessanta anni la nostra cantina ha dato modo a tanti piccoli viticoltori di credere nel loro territorio, evitando così quel fenomeno di abbandono delle campagne a cui troppo spesso abbiamo assistito” dichiara Lorenzo Giordano, presidente della Cantina Vinchio-Vaglio Serra.

“Questo è senza dubbio il risultato più importante che abbiamo ottenuto e del quale ringraziamo i nostri soci, che assieme a noi si sono impegnati a rendere la cooperativa un motivo di vanto per la nostra comunità. Concludo invitando tutti gli eno appassionati a venirci a trovare, per quella che a tutti gli effetti vuole essere una grande festa all’insegna del buon vino e della piacevole compagnia”.

IL VIDEO