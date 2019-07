Alternanza scuola - lavoro: l'esperienza di un'alunna del Liceo Bodoni di Saluzzo alla Mondadori

È sempre un'avventura sfogliare il primo capitolo di una nuova esperienza!

Per l’alternanza scuola-lavoro, una delle innovazioni introdotte dalla Legge 107 del 2015, ho svolto la mia attività presso la libreria Mondadori di Saluzzo.

Mi sono avvicinata al primo giorno di stage in libreria con un ventaglio emotivo del tutto nuovo per me.

Per prima cosa, a incuriosirmi, era il contatto con il pubblico: si trattava di un ambito con cui avevo poca confidenza e mi ha fatto capire come si possa vincere la timidezza con poche battute, un sorriso accogliente e la comprensione di un cliente gioviale e alla mano.

In secondo luogo temevo di non riuscire ad inserirmi in un ambiente lavorativo strutturato con ritmi scanditi.

Al contrario delle mie aspettative sono diventata parte integrante della macchina operativa imparando ogni giorno qualcosa di nuovo acquisendo manualità e autonomia.

Per ultimo, ma non scontato, anzi, per quanto mi riguarda, la parte che più mi ha arricchita in questa esperienza, la dimensione umana.

Ho imparato che lavorando possono verificarsi imprevisti, situazioni inaspettate o problematiche, ma la cooperazione, l'aiuto reciproco e il lavoro di squadra possono trasformare una giornata che parte in salita in una discesa a tutto sprint!

Vorrei ringraziare Chiara e Monica per la disponibilità, la gentilezza e la leggerezza con cui mi hanno accolta e accompagnata in questo percorso riuscendo a coinvolgermi, farmi sentire a mio agio e integrarmi in svariate attività.

Ringrazio inoltre il Liceo Bodoni per avermi dato questa splendida opportunità che mi ha permesso di crescere a livello umano intrattenendo così nuove amicizie e conoscenze.

Michela Roasio 4^E Liceo Bodoni di Saluzzo