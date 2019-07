"Harmony": parla del Giappone (e dei giapponesi) il nuovo corto del borgarino Alessandro Pepe

S'intitola "Harmony" ed è il nuovo cortometraggio del regista e musicista Alessandro Pepe, originario di Borgo San Dalmazzo ma australiano d'adozione e protagonista di un appuntamento con la nostra rubrica In&Out.

Per girare, Alessandro si è spostato in Giappone, nelle affollate strade di Tokyo. Ora che il cortometraggio è reperibile su Youtube, gli abbiamo chiesto di raccontarci la sua esperienza.

"Sono sempre stato appassionato del Giappone e della sua spiritualità - racconta Alessandro -, quindi ho sempre cercato di fare più amicizie possibile con ragazzi e ragazze giapponesi ovunque mi trovassi. Nonostante tutto, però, vivendo il Giappone ho scoperto cose che mi hanno sorpreso, alcune pure scioccato; come il Tatemae che fa parte del WA, cioè il concetto stereotipato dell'Armonia nella società perfetta. Il motivo per il quale il Giappone è famoso nel mondo e proprio perché i giapponesi crescono con questa cultura, cioè che i sentimenti negativi rivolti agli altri devono essere tenuti dentro, e non si possono far vedere. Bisogna sempre dire di sì al capo, o ai clienti. E sul momento bisogna sempre accettare un invito o una proposta per non far sentire male l'altra persona. È tutto una sorta di maschera".

"Quindi ho voluto fare un cortometraggio che parla di questo tizio malato, schizofrenico, in mezzo alla città di Tokyo, del quale vediamo l'instabile condizione mentale a fronte di un aspetto esteriore ordinato e gentile: una condizione che caratterizza anche tutte le persone che lo circondano".

"Uno dei miei conoscenti giapponesi più vicini è un ragazzo con la stessa mia passione per il cinema e quando gli ho proposto il corto si è dimostrato entusiasta, mettendo anche insieme un piccolo gruppo di amici" ha concluso Alessandro.