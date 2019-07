"Nico Orengo - Poeta della pagina e della vita": un libro lo ricorda con l’affetto degli amici e rompe il silenzio a dieci anni dalla sua scomparsa

"Nico Orengo - Poeta della pagina e della vita". E’ il nuovo libro a cura di Alberto Cane e Francesco Improta per Fusta Editore. Sarà presentato a Cuneo lunedì 8 luglio alle 18 al Circolo ‘l Caprissi in piazza Boves n. 3.

Interverranno insieme ai curatori del libro: Luciano Bertello, Filippo Bessone, Walter Eynard, Ugo Giletta, Silvana Peira e Paolo Pejrone. A moderare la serata ci sarà Giovanni Tesio.

Chi era Nico Orengo? Poeta, romanziere, autore di filastrocche e libri per ragazzi. Era nato il 24 febbraio 1944 dal marchese Vladi Orengo e da Casimira Incisa di Camerana, ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza nel Ponente Ligure, sua terra di elezione, dopo un soggiorno presso lo zio Giacomo, il critico Giacomo De Benedetti che influenzò probabilmente le sue scelte di vita.

Si è poi trasferito a Torino dove ha lavorato prima alla casa editrice Einaudi con cui ha pubblicato quasi tutti i suoi libri quindi a La Stampa dove ha curato per un ventennio l’inserto culturale Tuttolibri.

Il libro è una raccolta di aneddoti, di ricordi, testimonianze, tra il serio e il faceto, a fior di labbra, in quel tono colloquiale e conviviale che caratterizzava i suoi incontri con gli amici a cui Nico era particolarmente legato.

Un libro, come spiega Francesco Improta, che nasce dalla stima e dall’affetto per Nico Orengo da parte dei suoi amici più cari, che in questo modo hanno voluto rompere il silenzio, ingiustificato e immeritato, intorno al suo nome e alla sua figura.

Un silenzio protrattosi troppo a lungo. Non si tratta di un “recupero” critico della sua opera anche se non mancano contributi di tal genere o analisi di aspetti della sua vasta produzione.