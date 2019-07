Bra, 119 neodiplomati dalle quinte del "Guala". In quattro hanno ottenuto il massimo dei voti

L’anno scolastico 2018/19 per gli allievi delle classi quinte dell’Istituto Guala è terminato da pochi giorni con un bilancio decisamente positivo.

Hanno conseguito il diploma 119 candidati, suddivisi in due classi per ciascun indirizzo di studi: Ipsia Manutenzione e assistenza tecnica, Amministrazione Finanza e Marketing (una classe diurna e una serale), Sistemi Informativi Aziendali (ragionieri programmatori) e Turistico. Di questi, 23 hanno conseguito un voto tra 90 e 99/100.

Altri quattro studenti eccellenti hanno conseguito il massimo dei voti: Pietro Mosso (5ª B Sistemi Informativi Aziendali, già vincitore lo scorso anno della Gara Nazionale Sia), Gianluca Morra (classe 5ª H Ipsia), Marta Botto e Paola Paja (5ª T Turistico) si sono diplomati con 100/100.



Sette allievi subito dopo gli esami sono volati all’estero in quanto selezionati per il progetto Talenti Neodiplomati promosso dalla Fondazione Crt: i ragazzi svolgeranno fino a ottobre un periodo formativo, qualificante dal punto di vista professionale, presso agenzie che valorizzeranno le loro competenze specifiche.



Gli allievi delle due quinte Ipsia sono i primi diplomati che hanno frequentato per intero il percorso quinquennale presso il "Guala"; anche gli allievi del serale sono stati i primi a ottenere il titolo di studio conclusivo dall’attivazione del corso: da segnalare il brillante risultato di Daniele Veronese.



La maggior parte degli allievi del Guala che ha sostenuto l’esame, in controtendenza rispetto alla situazione occupazionale attuale, è già stata contattata da importanti aziende del territorio per lo svolgimento di colloqui di lavoro finalizzati ad assunzioni stabili.