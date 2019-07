Bra rivolge l'ultimo saluto a Pietro Carbone, storico gioielliere e gentiluomo d'altri tempi

Fino all’ultimo capitava di incontrarlo in una delle sue botteghe di via Cavour o di via Vittorio Emanuele Il. Pietro Carbone, storico gioielliere di Bra, se ne è andato all'età di 86 anni.

Lavoratore instancabile, era una persona conosciuta e apprezzata da tutta la città per la sua professionalità e gentilezza. Il barbiere Giulio Grosso, vicino di bottega, lo ricorda con parole di profonda stima: "È una triste notizia la scomparsa del signor Carbone. Era un uomo alquanto riservato, ma quando lo si incontrava per strada, aveva sempre una parola gentile per tutti. E poi c'era la sua passione per i funghi, che univa a quella per il suo lavoro".

Insieme alla moglie e ai figli, Pietro Carbone ha saputo fare della sua attività un punto di riferimento per qualità ed eccellenza. Un uomo che ha rappresentato un pezzo di storia di quella Bra operosa e per bene di una volta. Ogni braidese in un cassetto della memoria conserva un bel ricordo, che ha la forma di un prezioso monile.

Lo piangono il figlio Gianni, i nipoti Andrea, Lucrezia e i parenti tutti. Familiari e amici gli porteranno l'ultimo saluto domani (sabato 6 luglio), alle ore 10 nella parrocchiale di Sant'Andrea, dove si celebreranno i funerali, con partenza del corteo a piedi dall'abitazione di via Vittorio Emanuele 231. Il rosario è in programma stasera (venerdì 5 luglio), alle ore 21 nella chiesa della Santissima Trinita o dei Battuti Bianchi. Pietro Carbone riposerà nel cimitero di Cissone, paese di cui era originario.