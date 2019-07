Come riconoscere e identificare i funghi freschi spontanei: concluso il corso dell’Asl a Fossano

Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’Asl CN1 ha concluso a Fossano un corso di formazione per la conoscenza e identificazione delle specie fungine.

Durante la sessione d’esame sono stati esaminati 43 candidati, provenienti da vari Comuni del territorio: tutti sono risultati idonei, acquisendo l’attestato di conoscenza e identificazione delle specie fungine.

“Ringrazio - dichiara i direttore del SIAN Angelo Pellegrino - il direttore e il segretario di zona della Coldiretti di Fossano, che gentilmente hanno messo a disposizione la sala dove si sono tenute le lezioni e l’esame finale, nonché il tecnico della prevenzione SIAN Mario Baudino che ha coordinato l’iniziativa. Ricordo inoltre che l’attestato d’idoneità, rilasciato dal S.I.A.N. dell’ASL CN1, è titolo indispensabile per poter presentare la Notifica sia per la vendita (da parte di Privati autorizzati/Commercianti), sia per la somministrazione da parte dei ristoratori di funghi raccolti in proprio."