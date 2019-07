Il senatore Mino Taricco chiede notizie al ministro Toninelli sul futuro della Variante di Demonte

Il parlamentare Mino Taricco ha presentato in Senato una nuova interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, sull’ormai annosa questione del progetto della statale 21 “della Maddalena” Variante di Demonte, a seguito del parere negativo, per motivi paesaggistici, che risulterebbe sia stato espresso direttamente dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali in merito alla possibilità che il tracciato passi in galleria sotto la “Collina del Podio–resti del Forte della Consolata”.

“Nonostante le rassicurazioni provenienti dalla maggioranza di governo - sottolinea Taricco - che parla di “necessarie integrazioni documentali e nuovi accertamenti che non comprometterebbero l’esito e la realizzazione dell’opera”, purtroppo, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha richiesto di istituire una zona di “protezione paesaggistica”. Si tratta di un ulteriore vincolo rispetto a quanto inizialmente preventivato e che ha comportato l’interruzione da parte di Anas degli studi e dei carotaggi lungo il percorso previsto per il tunnel. Con il rischio che la decisione possa compromettere di fatto la chiusura della Valutazione d’impatto ambientale da parte della stessa Anas: ultimo adempimento necessario prima del bando di gara per l’affido dei lavori.”

E prosegue: “Non vorremmo che, così come nel 2011, la allora maggioranza, casualmente anche allora a trazione leghista su questo settore, decise di rifare il progetto, che era cantierabile, spostandone il tracciato, perché si disse: “costava troppo”. Adesso che il nuovo progetto era pronto, nuovamente cantierabile e finanziato, non vorremmo si rifacesse lo stesso giochetto. E non vorremmo che quanto sta accadendo avesse connessioni con le schede allegate allo “sbloccacantieri” (Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32), che prevede lo slittamento di competenza dell’opera a fine 2020. Non vorremmo che si stesse mettendo in atto qualche nuova iniziativa per ripartire da capo un’altra volta. Non lo vorremmo perché per la Valle, le comunità e i mondi economici interessati sarebbe veramente inaccettabile.”

Infine, conclude: “Per questo ho voluto interrogare il Ministro per chiedere chiarimenti e soprattutto per sbloccare definitivamente questa situazione di “stallo del progetto”, che rischia di creare danni incalcolabili, minando il lavoro di anni, e soprattutto perché è necessario superare i disagi che la Valle e tutto il mondo economico interessato riscontra quotidianamente. Chiediamo di intervenire con azioni concrete per sbloccare l’iter relativo all’impatto ambientale del tunnel sotto il Podio per garantire al Comune di Demonte, a tutti i Comuni limitrofi interessati, alle associazioni di categoria e al mondo imprenditoriale un rapido avvio dei lavori e tempi certi di conclusione dell’opera”.