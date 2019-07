Mondovì: il Comune apre il "Bando Sport" per sostenere le realtà del settore

Ci sarà tempo fino alle 12 di mercoledì 31 luglio 2019 per partecipare al "Bando Sport", aperto in queste ore dal Comune di Mondovì e dedicato al sostegno dello sport monregalese. Il bando prevede due misure: la prima, da 15 mila euro, destinata agli eventi sportivi (tre assi: ciclismo, volley, altre discipline sportive); la seconda, da 25 mila euro, riservata al sostegno dell’attività sportiva nel settore giovanile.

Nel rispetto dei criteri introdotti nel 2018, parte del budget destinato al settore giovanile (10 mila euro) verrà suddiviso in parti uguali tra tutti i soggetti concorrenti, purché soddisfino i requisiti previsti.

"Un plafond complessivo da 40 mila euro - dichiara l’Assessore allo Sport, Luca Robaldo - che conferma l’impegno dell’Amministrazione per la promozione dell’attività sportiva sul territorio comunale. Secondo le modalità stabilite lo scorso anno, il bando si propone di valorizzare il maggior numero possibile di realtà impegnate al fianco dei giovani monregalesi, contribuendo a diffondere la pratica delle più svariate discipline sportive e dei sani valori che esse rappresentano".