Nuovo CdA per Strada del Barolo: cambiano sette consiglieri su nove

È un Consiglio di Amministrazione profondamente rinnovato quello che è stato eletto ieri dall’Assemblea dei Soci della Strada del Barolo e grandi vini di Langa: sono sette i nuovi consiglieri che andranno ad affiancare il presidente Lorenzo Olivero, titolare della cantina Mario Olivero di Roddi, e il suo vice Mauro Daniele, titolare della cantina Le Strette di Novello ed enologo all’Astemia Pentita di Barolo, entrambi riconfermati nei rispettivi incarichi.

La nuova squadra punta a dar voce a tutte le anime dell’associazione, a partire dalla ristorazione e la ricettività, due settori fondamentali per il turismo, che saranno rappresentati da Maria Grazia Ansaldi, Direttrice di UVE Rooms & Wine Bar di La Morra, eletta vicepresidente.

A testimonianza del rilievo che si intende dare ai musei e al turismo culturale, entra a far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione anche Tiziano Gaia, responsabile relazioni esterne della Barolo & Castles Foundation.

La promozione e la divulgazione della cultura vinicola rimane una delle mission fondamentali della Strada del Barolo: ecco perché fra i consiglieri è stato eletto anche Sandro Minella, sommelier e guida turistica che collabora da molti anni con l’associazione, come docente di punta delle Wine Tasting Experience® e per numerosi altri progetti, ultimo in ordine di tempo la “Barolo & Barbaresco Academy”, un percorso di formazione intensivo rivolto ai professionisti del mondo del vino.

Le aziende vinicole, che sono e rimangono il pilastro portante dell’associazione, saranno rappresentate da Emanuela Bolla dell’azienda Fratelli Serio & Battista Borgogno di Barolo, da Denise Marrone dell’azienda Gian Piero Marrone di La Morra e da Fiorella Sacchetto dell’azienda Bric Cenciurio di Barolo.

A completare la compagine un rappresentante dell’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo, che sarà nominato nelle prossime settimane, dopo che sarà insediata la nuova giunta dell’Ente.