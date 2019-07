Professori in pensione dall'istituto comprensivo “Federico Sacco” di Fossano

L’Istituto Comprensivo “Federico Sacco” di Fossano saluta al termine di quest’anno scolastico quattro insegnanti “storici” di quella che è stata la scuola media fossanese prima della verticalizzazione degli istituti.

Hanno infatti raggiunto il traguardo della pensione le professoresse Alessandra Ambroggio, Maria Paola Bessone , Luciana Manzo ed il professor Sergio Vizio.

Tutti e quattro hanno insegnato nella scuola media di Fossano fin da quando – nel 1999 – si è accorpata in un’unica scuola dalle tre preesistenti.

La professoressa Sandra Ambroggio, lettere, è sempre stata assegnata all’edificio di piazza Picco e – dopo un periodo nel tempo prolungato – ormai da anni è un’insegnante del corso B, che nel tempo è divenuto a settimana corta.

Con passione ed impegno ha guidato i suoi alunni alla scoperta degli autori italiani, ha corretto i loro errori ortografici, li ha appassionati ai corsi e ricorsi storici, portandoli a scoprire inoltre le caratteristiche delle terre più lontane.

La professoressa Maria Paola Bessone, di origine “tecnologica”, si è specializzata nel sostegno, dedicandosi con affetto agli alunni più svantaggiati.

Grazie alla sua preparazione e alla sua tenacia, quotidianamente, con grande rispetto e sensibilità ha collaborato con il team docente del gruppo classe, sviluppando i diversi progetti pedagogici indispensabili per una didattica inclusiva.

Con obiettività ed ottimismo, si e’ sempre spesa per promuovere una nuova socialità, rispettosa delle differenze e per sviluppare al massimo le competenze e la personalità di ciascun alunno.

Luciana Manzo, lettere, arrivava già da una serie di incarichi di responsabilità nelle scuole in cui era stata in precedenza e – fin dal suo arrivo a Fossano – oltre che per i suoi tanti alunni, è stata un validissimo aiuto per le Dirigenti ed i suoi collaboratori e per i colleghi.

Ha infatti ricoperto per anni il ruolo di responsabile del plesso di via Dante e fino all’anno scolastico corrente è stata la referente di tutti quei progetti volti alla prevenzione dell’abbandono scolastico ed all’accoglienza degli alunni in difficoltà a causa delle barriere linguistiche, dello svantaggio sociale o economico.

Negli anni, ha curato con passione sceneggiature e testi delle rappresentazioni teatrali del corso a tempo prolungato, ormai tramontato a Fossano, ha aderito a progetti storici e linguistici, si è spesa nelle occasioni ufficiali della scuola, ultima in ordine di tempo la recente intitolazione.

E’ stata un punto di riferimento sia per i colleghi con maggiore anzianità sia per i neo arrivati che hanno sempre trovato in lei valido aiuto per entrare nel meccanismo richiesto dalla scuola statale.

Sergio Vizio, infine, fin dal suo trasferimento negli istituti fossanesi, in realtà è stato assegnato alla sede staccata di Genola, in cui è stato una colonna portante nel tempo prolungato.

Appassionato di cinema e teatro, è stato preziosissimo curatore di tutto l’archivio filmografico della scuola, scegliendo con perizia i film da proporre e predisponendo del validissimo materiale per la preparazione alla visione e per la successiva ricaduta sul lavoro in classe.

A Genola ogni anno ha, con i colleghi di corso, curato in tutte le sue parti la rappresentazione teatrale che sempre conclude l’anno scolastico, ha organizzato e guidato viaggi di istruzione alla scoperta delle città d’arte.

E’ stato inoltre responsabile del laboratorio informatico, supportando il lavoro dei colleghi meno “tecnologici”.

Tutti i colleghi dell’Istituto Comprensivo, pur guardando con un po’ di invidia il traguardo già meritatamente raggiunto da questi insegnanti, sono consapevoli di perdere “tasselli” importanti per il lavoro che svolgono; augurano a tutti e quattro orizzonti sereni e molte appaganti esperienze ed esprimono il loro grazie per la collaborazione di questi anni, per l’amicizia, per il supporto dato al lavoro di ciascuno e della scuola in generale.