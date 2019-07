Sant'Albano inaugura i nuovi giochi per bambini al Parco Olmi

Giovedì 4 luglio a Sant’Albano sono stati inaugurati i giochi bimbi del parco Olmi oggetto di riqualificazione e messa in sicurezza con la previsione di un piano terra in gomma antiurto, la recinzione della zona e la sistemazione del verde.

L’intervento ha comportato un impegno finanziario superiore ai 50 mila euro ed è stato integralmente finanziato con intervento congiunto da parte di Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e Rotary Club Cuneo 1925.

I lavori sono stati eseguiti dai tecnici comunali, dai progettisti dello studio A & T Progetti Srl ed dall’impresa edile Giemme per l’impegno e la tempistica che ha consentito di consegnare alla collettività i giochi in concomitanza con l’inizio della bella stagione.

Il dottor Gianfranco Mondino Presidente Fondazione CRF esprime soddisfazione per l’intervento che contribuisce a rafforzare i legami con il territorio santalbanese che esprime anche un membro degli organi della Fondazione (prof. Maritella Mana) e che può giovarsi anche dei servizi della locale filiale della CRF spa con il tradizionale connubio “più clienti per la Cassa più opere per la collettività”.

La Cassa ha ottimi risultati, di conseguenza la Fondazione dispone di significative risorse da investire sul territorio; altri interventi per Sant’Albano saranno programmati nel prossimo anno.

Il dottor Luigi Salvatico Presidente Rotary per l’anno 2018/2019, ricorda che il rotary è già intervenuto in comune di Sant’Albano a sostegno dell’Oasi della Madonnina, ora interviene per il parco giochi bimbi.

L’ambiente e l’infanzia sono due settori cui il Rotary conferisce particolare importanza per lo stretto connubio con la qualità della vita, la salvaguardia del territorio ed il futuro delle nuove generazioni.

Il Sindaco Giorgio Bozzano dichiara: “A nome mio personale e di tutta la comunità di Sant’Albano esprimo i più sentiti ringraziamenti alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano ( Presidente dott. G. Franco Mondino ) ed al Rotary Club di Cuneo 1925 ( Presidente dott. Luigi Salvatico ) per l’ennesima dimostrazione di disponibilità ed attaccamento al nostro territorio finanziando totalmente la riqualificazione dell’area giochi bimbi presso il campo Olmi. Questo è solo l’ultimo tassello di una collaborazione che dura da anni avendo già in passato finanziato l’intervento presso l’oasi la Modonnina, la riqualificazione degli impianti sportivi, il contributo sostanzioso per la scuola primaria e la Cappella di Sant’Antonio. Sono sicuro che potremo contare sulla loro generosità anche per prossimi progetti. Grazie ancora.” .