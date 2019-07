Val Varaita, dipingere la natura dal vero lungo i sentieri della borgata Perotti

Dipingere dal vero la natura, un’estemporanea en plain-air di pittura con il metodo e didattica di Marta Chiarlo, docente di discipline pittoriche all’Universitad de Cordoba in Argentina.

La proposta creata in collaborazione con Associazione “Borgate e Sentieri, si svolgerà ad Isasca borgata Perotti, in val Varaita in tre date a scelta: domenica 7, venerdì 12 e domenica 14 luglio. Il corso è aperto a tutti, principianti e non, di ogni età.

Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo in piazza del Comune di Isasca per la passeggiata lungo il “sentiero dei Fiori” e la scelta del luogo dove dipingere.

Per prenotazioni e informazioni 3313001417: Michela, Arteblau