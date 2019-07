Villanova Mondovì: da lunedì sera lo sferisterio di Madonna del Pasco si chiamerà "Alessandro Bessone"

L'annuncio ufficiale è giunto dall'amministrazione comunale di Villanova Mondovì ed è stato immediatamente rilanciato da "Lo Sferisterio", portale telematico di riferimento per l'universo del pallone elastico: lunedì 8 luglio, a Madonna del Pasco, avrà luogo l'intitolazione del campo ad Alessandro Bessone , ex giocatore e vicesindaco e assessore del Comune di Villanova Mondovì dal 2013 al 2018, stroncato da un malore improvviso un anno fa sul colle di Fremamorta, a soli 42 anni d'età.

Non si tratta, tuttavia, della sola iniziativa di commemorazione prevista; infatti, domenica 14 luglio sarà celebrata una Messa sul lago superiore di Fremamorta su iniziativa della Pro Paschese, compagine in cui Alessandro Bessone ha militato per numerose stagioni. Per ulteriori dettagli, cliccare sul seguente link: www.targatocn.it/2019/06/19/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/una-messa-sul-lago-superiore-di-fremamorta-per-ricordare-alessandro-bessone.html.