Gioco d’azzardo, una storia che parte dai babilonesi e che arriva fino al web

Quando si parla di gioco d’azzardo, si fa riferimento ad un mondo molto complesso, ricco di tecniche e di strategie, e con una storia davvero molto antica. Eppure, sebbene sia quasi impossibile tracciare un iter che possa dirsi davvero certo, l’origine del gambling risale a migliaia di anni fa: un percorso partito con tutta probabilità dai babilonesi, che ha poi coinvolto la Cina antica, gli USA e l’Europa. Fino al punto di sbarcare sul web, grazie alle nuove tecnologie e alla nascita dei casinò digitali.

Una breve storia del gioco d’azzardo

Gli storici pensano che il gambling sia nato sostanzialmente con i dadi, usati non tanto per gioco, ma come autentico strumento divinatorio. Si parla di civiltà antichissime come i Babilonesi, ma anche gli Assiri, i Sumeri e gli Egizi.

Le prime testimonianze storiche del gambling, inteso come gioco, ci riportano all’antica Cina, nonché al Giappone e all’India: esistono dei testi molto vecchi che parlano delle scommesse al gioco dei dadi, e che oggi rappresentano la prima prova concreta delle origini del gambling.

Il termine “azzardo”, poi, non sarebbe altro che la definitiva conferma di questo antichissimo legame con i dadi: proviene infatti dalla parola araba “Az-zahr”, che vuol dire appunto “dado”.

Parlando delle origini del gambling, poi, non potremmo non citare l’Antico Romano Impero: a quei tempi il gioco d’azzardo rappresentava una componente molto importante, visto il peso sociale e ludico delle lotte dei gladiatori nelle arene. Furono numerosi gli imperatori appassionati di scommesse, da Nerone a Caligola, fino ad arrivare a Claudio. E si pensa che giochi come la roulette nacquero proprio a quel tempo, data l’usanza dei soldati di divertirsi facendo girare la lancia sopra lo scudo.

Il gambling al giorno d’oggi

La nostra è l’epoca del digitale, e le abitudini degli scommettitori lo confermano: oggi i giochi dei casino online, come quelli disponibili su William Hill , spopolano in Italia e non solo come dimostrato dai dati di settore, specialmente se si parla delle giocate da mobile.

Al momento, stando ai dati riportati da AGIMEG, la maggior parte delle puntate viene fatta attraverso dispositivi come i tablet e gli smartphone: al punto che è stata raggiunta una percentuale del 68% delle puntate digitali in Italia, limitandosi al primo trimestre di questo 2019.

I numeri relativi al mercato del gaming in America mostrano come evolverà quasi sicuramente l’intero settore del gioco digitale: negli Stati Uniti la percentuale di chi dichiara di giocare soprattutto da smartphone sale al 60%, a dimostrazione di come il settore del gaming sia sempre più una questione di “mobile”.

Si tratta di dati molto importanti, ma non per questo una novità in senso assoluto: non devono stupire, perché la nostra società ha visto un autentico boom di app gaming e di piattaforme digitali per il gioco d’azzardo, come i già citati casinò online.

In conclusione, oggi il mondo del gambling e quello del gaming in generale sembrano aver accolto completamente la rivoluzione digitale, arrivando a quella che è, almeno per il momento, l’ultima tappa di un lungo percorso storico.