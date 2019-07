Reflex: come scegliere la fotocamera professionale

Al giorno d'oggi in commercio è possibile trovare moltissime tipologie di fotocamere: dalle compatte alle mirrorless, dalle bridge alle superzoom la scelta è davvero grandissima. Se però vogliamo realizzare degli scatti professionali con la massima libertà di personalizzazione la nostra attenzione si deve concentrare su di loro: le reflex. Da quando il mondo della fotografia ha accolto il digitale, queste fotocamere hanno conquistato il mercato ed i professionisti hanno potuto giovare di tutti i vantaggi offerti da queste tecnologie. Oggi le reflex continuano ad essere le fotocamere numero uno per ottenere risultati professionali e non c'è che dire: in quanto a prestazioni e qualità degli scatti sono insuperabili.

Come scegliere una reflex: alcuni consigli utili

Se avete deciso di acquistare una reflex, molto probabilmente vi state chiedendo quale modello potrebbe fare al caso vostro. Scegliere una fotocamera professionale di questo tipo non è assolutamente semplice anche perché parliamo di un prodotto piuttosto costoso. Prima quindi di procedere all'acquisto conviene informarsi per bene e vi suggerisco di leggere le recensioni e le schede tecniche che trovare su www.macchinafotografica.store . Questo sito contiene tutte le informazioni ed i dettagli del caso e vi permette di trovare facilmente il modello di reflex perfetto per le vostre esigenze, senza inutili perdite di tempo.

Nella scelta della reflex bisogna sempre considerare anche la compatibilità degli obiettivi che si acquisteranno in seguito, perché il bello di queste fotocamere è proprio questo. Abbiamo la possibilità di cambiare obbiettivo a seconda delle nostre necessità, in modo da poter effettuare degli scatti professionali ed impeccabili in qualsiasi circostanza. Per evitare di trovarsi con una scelta troppo ristretta, conviene rimanere sui marchi più famosi come Canon e Nikon: in questo modo si può sempre contare su un'ampia gamma di accessori compatibili e su una qualità senza precedenti.

I migliori modelli di Reflex

Tra i migliori marchi di Reflex, come abbiamo appena visto, troviamo senza dubbio la Canon che ha ancora il dominio incontrastato nel settore della fotografia professionale. Sono però molto validi anche marchi come la Nikon, che offre prodotti eccezionali e prezzi spesso competitivi e quindi merita di essere presa in considerazione. Vi invitiamo a leggervi le schede tecniche sul portale che vi abbiamo citato poco fa, perché acquistare una reflex significa investire una certa somma di denaro e vale la pena avere tutte le informazioni ed i dettagli sui vari modelli.

Una delle migliori e più gettonate reflex presenti sul mercato è senza dubbio la Canon EOS 2000D da 24,7 megapixel, dotata di zoom ottico da 24,2x. Si tratta di un modello molto apprezzato dai fotografi professionisti, ma di certo non è l'unico che vale la pena prendere in considerazione. Un'altra reflex molto interessante è la Canon EOS 4000D da 18 megapixel: un vero e proprio gioiellino che online si può acquistare a prezzi scontatissimi e che riesce ad accontentare anche i più esigenti grazie alle caratteristiche tecniche degne delle migliori fotocamere al mondo. Per quanto riguarda il mondo Nikon invece vale la pena considerare la D5600 che presenta qualche innovazione rispetto alla Nikon 5500 ormai famosissima.