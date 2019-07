Sesta edizione di "Notti da Oscar - cinema sotto le stelle" a Busca con il Circolo Méliès

Dopo il successo crescente delle passate stagioni, il Circolo Méliès propone per la 6°edizione di "Notti da Oscar - cinema sotto le stelle", un doppio appuntamento in due location di grande fascino e di indiscutibile suggestione!

La prima serata, prevista per sabato 20 luglio prossimo, avrà luogo presso gli spazi offerti da Parco Francotto, con una commedia francese a firma di Gilles Lellouche "7 Uomini a mollo": un quarantenne depresso, riesce a dare finalmente un senso alla sua vita quando decide di entrare a far parte di una squadra di nuoto sincronizzato maschile, notevole valvola di sfogo e rifugio sicuro...presentato al Festival di Cannes 2019!

Il secondo appuntamento, nella serata di sabato 27 luglio prossimo, avrà luogo nell’esclusiva location della terrazza del Parco del Roccolo. Il titolo proposto, "Non ci resta che vinvere" del regista spagnolo Javier Fesser, narra le vicende di un allenatore di basket di alto livello che viene sorpreso ubriaco alla guida e condannato a una pena socialmente utile: organizzare una squadra composta di persone con deficit mentale...vincitore di tre Premi Goya, tra cui Miglior Film!

Confermati per l'edizione 2019 la tradizione lotteria per la serata di Parco Francotto e la degustazione in terrazza a cura di "Teresio Giordanino Winery" per la serata al Parco del Roccolo.

Ingresso prezzo unico 5 euro comprensivi di film, lotteria per il 20 e film, degustazione per il 27.

Filo conduttore della sesta edizione il gioco di squadra, la solidarietà e il tendere verso un obiettivo comune; la prima serata un gruppo di uomini che trovano sfogo e un rifugio sicuro in una scalcinata squadra di nuoto sincronizzato che si rivelerà salvifica e dirompente.

La seconda serata un gruppo di ragazzi con deficit cognitivi che, contro ogni pronostico, diventano squadra di basket.

Mai come per questo 2019 il "fare squadra", il "fare gruppo", l'essere solidali e vicini al prossimo si tinge di un significato particolare: il Circolo Méliès ha deciso che per le serate di questa sesta edizione indosserà le maglie dei Ragazzi del Cinema America, sala di Trastevere (Roma) bersaglio di vergognosi atti di violenza da parte di gruppi fascisti.

Questo gruppo di giovani cinefili opera nel loro territorio con passione e dedizione encomiabili, portando la scintilla del cinema oltre che all'America anche in giro per i parchi romani con una nutrita rassegna estiva di cinema sotto le stelle.

"Per noi del Méliès è un comune sentire, è come giocare nella stessa squadra ed è naturale fare gruppo e supportarli con un piccolo gesto, come dedicare loro le serate di queste Notti da Oscar 2019! Come dice lo slogan di quest'anno "L'unione fa la forza"" sono le parole del Circolo di Cultura Cinematografica Méliès

La sesta edizione dell’evento “Notti da Oscar” non sarebbe stata possibile senza l’aiuto degli sponsor che hanno creduto, anche quest’anno, alla bontà dell’iniziativa: il Comune di Busca (Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Manifestazioni) per il supporto logistico e tecnico, la Banca di Credito Cooperativo di Caraglio e della Riviera dei fiori per l’affitto dell’attrezzatura, "Ambrosino Tende", "Pizzeria I due mondi" e "Saloon City di Alfio" per la copertura dei costi organizzativi.

Attenzione: in caso di pioggia già dal pomeriggio gli spettacoli saranno spostati al Cinema Lux.

Inizio serata ore 21 e proiezioni fissata per le ore 21:30.