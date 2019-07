Ad Artesina, il campus-novità "Music & Mountain"

Si chiama “Music & Mountain” ed è il campus novità che si terrà ad Artesina dal 27 luglio al 3 agosto.

Una settimana full-immersion con corsi di canto, inglese, improvvisazione teatrale e gite in montagna per bambini, ragazzi e adulti per tutti i livelli di preparazione.

Nella magnifica cornice della località del monregalese, si svolgerà la settimana in cui i ragazzi svolgeranno diverse attività di studio, gioco e interazione artistica.Le lezioni di canto collettive, saranno calibrate sul livello di preparazione e sull'età dei partecipanti, comprenderanno fondamenti di tecnica vocale, respirazione, intonazione, approfondimenti di generi musicali e preparazione di brani cantati.

Attraverso il gioco, l'esplorazione dello spazio e l'interazione di gruppo i partecipanti saranno guidati nella creazione di improvvisazioni teatrali, sia in italiano che in lingua inglese, un percorso studiato anche per chi non conosca ancora questa lingua.

Non mancheranno inoltre molte attività extra come escursioni, serate karaoke, proiezione musicali, canti sotto le stelle...e diverse altre sorprese.

Gli studenti alloggeranno presso Casa Marguareis, struttura a tre stelle situata a quota 1400 metri.

L’hotel dispone di 46 confortevoli e moderne stanze, tutte con servizi in camera, telefono e TV, affacciate sulla splendida valle sottostante.

Durante l'ultima serata sarà messo in scena uno spettacolo con il frutto del lavoro delle giornate precedenti.

Tutti i parenti e gli amici saranno invitati ad assistere ed avranno la possibilità di alloggiare nello stesso hotel dei partecipanti.

“I nostri docenti – spiega Francesca Montaldo - vantano una lunga esperienza in ambito professionale presso numerose scuole genovesi e sul territorio nazionale”.