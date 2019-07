Al Parco della Zizzola di Bra torna il festival gastronomico-musicale Bra Mon Amour

Ritorna per il nono anno consecutivo, al Parco della Zizzola, il festival gastronomico-musicale che entra nel cuore dell’estate braidese, radunando sotto il monumento simbolo della città migliaia di spettatori. Con sei serate a ingresso gratuito. La formula, ideata dai quattro organizzatori dell’evento (Comune di Bra, Antico Caffè Boglione, Hiroshima Mon Amour e Feel Good Productions) è quella di sempre: eterogeneità di pubblico, convivenza in piena armonia degli stand dei commercianti braidesi, al lavoro fin dal tardo pomeriggio per offrire uno street food di qualità, e gli importanti live e dj set. Appuntamenti che spaziano da grandi classici della manifestazione come Bandakadabra e The Sweet Life Society al meglio della scena indie italiana, come Cimini e Dutch Nazari.

Il programma, quest’anno, si svolge in due week-end consecutivi ed è il più ricco di sempre, radunando stili e generi diversi, ma sempre all'insegna della qualità e della ricerca. Con l'obiettivo di accontentare i gusti più disparati.

IL PROGRAMMA

Venerdì 12 luglio alle 19: inaugurazione Festival. Alle 22: Cimini Liveh. Alle 23,30: TuttaFuffa Dj Set.

Sabato 13 luglio alle 19: Braontherocks Dj Set/by Marco Rockh. Alle 22.30: WunderBra Summer Edition Dj Set.

Domenica 14 luglio alle 16: Ti Amo Dj Set/Afternoon Editionh. Alle 22: I Botanici Live.

Venerdì 19 luglio alle 19: Emanuela Boraso Dj Seth. Alle 22.30: The Sweet Life Society LIve/Dj Set.

Sabato 20 luglio alle 19: Braontherocks Dj Seth. Alle 22.30: Bianco+Bandakadabra Liveh. Alle 23.50: Ti Amavo Dj Set.

Domenica 21 luglio alle 18: Paolo Scalabrino DJ Seth. Alle 22: Dutch Nazari Live. Le cucine, attive dalle 18, offriranno le specialità siciliane di Mister G, le creazioni di Sedici Piadina, i piatti messicani del Crotin e le pizze di Gennaro Esposito. Il tutto accompagnato dalle birre e dai cocktail del Caffè Boglione.

Tutte le serate sono a ingresso gratuito. Navetta a 1 euro a disposizione a partire da Piazza Caduti per la Libertà. Informazioni: Comune di Bra-Ufficio Turismo e Manifestazioni (0172 430185-infopoint@comune.bra.cn.it) e Antico Caffè Boglione (329 907918-info@caffeboglione.it)