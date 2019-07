Anche a Barolo è "Happy Together": arriva l'Aperol Spritz Tour 2019

Non si ferma l’onda arancione di Aperol Spritz che anche quest’anno porta i colori del suo happy hour in giro per l’Italia.

Per il tour 2019 - anno speciale, di festeggiamenti e iniziative per i cento anni dell’iconico drink italiano - il van di Aperol Spritz farà tappa anche a Barolo, dal 4 al 7 luglio, per quattro giornate all’insegna del motto #HappyTogether, del divertimento e dello stare insieme.Ci saranno così anche i colori e la vivacità del van Volkswagen Hostaria del Vecio a Barolo, durante il Collisioni Fetival – il festival agri-rock di letteratura e musica più atteso in Italia - in programma a luglio a Barolo.

Con il suo tour, Aperol Spritz porterà momenti di gioia e condivisione in tutta Italia, raccontando il suo legame con la regione e al tempo stesso il suo carattere internazionale, in grado di unire le persone ovunque si trovino nel mondo, attraverso il suo linguaggio universale.

L’appuntamento con il van di Aperol Spritz in occasione di Collisioni Festival è quindi a Barolo in Piazza Cabutto dal 4 al 7 luglio, dalle 10 all’1.