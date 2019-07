Aperitivo multietnico al Centro Giovani di Ceresole d'Alba

Il Centro Giovani Strike up, in collaborazione con Biblioteca Civica e Proloco di Ceresole d'Alba, organizza per questa sera, venerdi 5 luglio, dalle 19 alle 21, un aperitivo multietnico gratuito nel cortile del centro giovani. L'iniziativa si inserisce nel progetto "Indovina chi viene a cena? e si rivolge ai giovani e alla comunità ceresolese per fare esperienze di integrazione.

Il terzo appuntamento, con lo slogan "Non esiste Oriente o Occidente: la Terra è un globo", prevede specialità e piatti tipici da Marocco, Sri Lanka, Brasile, Spagna, Messico e Italia.