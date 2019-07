“Drought in the rain season”: mostra fotografica di Stefano Stranges a Mondovì

Terra squarciata dalle sete, pompe di irrigazione sepolte da strati di sabbia e devastate dai monsoni, letti di fiumi asciutti, livelli d’acqua in diminuzione nelle dighe, pozzi vuoti, infrastrutture rovinate da forti piogge concentrate in tempi brevi: la fotocamera di Stefano Stranges lo scorso febbraio ha fissato i segni che la siccità ha inciso sul paesaggio di alcuni distretti rurali del sud-est dello Zimbawe.

La stagione delle piogge 2018/2019 era quasi terminata, ma il paesaggio appariva come alla fine della stagione secca. Anche lo stile di vita degli abitanti dei villaggi, la cui alimentazione dipende esclusivamente dal raccolto (mais e grano) e dal bestiame, ne ha sofferto: senz’acqua gli animali si sono ammalati o sono morti, mentre la coltivazione è stata ridotta al minimo.

Stefano Stranges ha fatto proprio lo sguardo di quegli uomini per raccontare gli effetti devastanti del cambiamento climatico nelle aree di Chipinge Lowveld, Chiredzi (villaggi Chilonga e Chambuta), Mwenezi e Beitbridge.

Ha documentato, nei suoi scatti, la sorte dei villaggi che ricevono aiuti dalle ong operanti sul posto, come Terre des Hommes Italia, e le condizioni di quelli che, invece, non sono ancora raggiunti dai supporti internazionali.

La mostra “Drought in the rain season - La siccità nella stagione delle piogge” inanella suggestivamente le immagini di questo racconto, guidando gli sguardi a misurarsi con il grido del paesaggio e lo smarrimento di uomini e animali di fronte ai mutamenti del clima.

Sarà possibile visitarla presso presso i locali dell’ex-area Besio in corso Statuto dal 6 al 14 luglio prossimi.

L’inaugurazione dell’esposizione, prevista per sabato 6 luglio alle ore 17, farà da preludio all’annuale settimana comunitaria organizzata dall’Azione Cattolica diocesana, che dall’8 al 12 luglio proporrà una serie di appuntamenti “ri-generanti” sul filo conduttore di una citazione tratta dall’enciclica di papa Bergoglio “Laudato sii”: “La creazione appartiene all’ordine dell’amore. L’amore di Dio è la ragione fondamentale di tutto il creato”.

Proprio nei locali della mostra si terrà uno degli appuntamenti importanti della settimana comunitaria: l’incontro con il fotografo Stefano Stranges e un rappresentante dell’associazione “Terre des hommes”, che si svolgerà martedí 9 luglio alle 18.30 e si concluderà con la premiazione del foto-contest sul tema: “Generare suggestioni: l’acqua e la vita”.

La mostra "Drought in the rain season, la siccità nella stagione delle piogge" è visitabile dal 6 luglio al 14 luglio in Piazzetta Besio a Mondoví

Orario di apertura: Sabato 6, Martedí 9 e Mercoledí 10 luglio ore 17-21.30; Domenica 7 luglio ore 10-12 e 17-21.30.