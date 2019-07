“E-state in armonia” a Villa Luppo a Saluzzo

La Cooperativa sociale Armonia invita bambini e famiglie sabato 13 Luglio per “E-state in armonia”: una giornata dedicata a bambini e famiglie nel magnifico parco di Villa Luppo a Saluzzo (Regione Ruatta Dei Re 4).

Sarà una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione: un momento di festa, ma anche un’occasione per sostenere i servizi della Cooperativa Armonia a favore di minori, disabili, adulti in difficoltà e famiglie.

Dalle ore 15:30 il parco di Villa Luppo aprirà i suoi cancelli per un pomeriggio di animazione con il mago Trinchetto e una merenda per tutti i bambini offerta dalla Cooperativa Armonia e dall’Associazione Smile che parteciperà all’evento con i piccoli di Chernobyl ospitati dalle sue famiglie nel periodo estivo.

Seguirà un breve momento per raccontare le attività realizzate dalla Cooperativa Armonia e dall’Associazione Smile, nella comune passione per l’accoglienza e il sostegno a bambini in situazioni di vulnerabilità.

Verso sera l’invito è aperto a tutti coloro che vogliano godersi l’estate nella cornice verde del parco di Villa Luppo dove dalle ore 19:45 si terrà una cena conviviale (menù con carne – porchetta, patate, bibita o birra Kauss, acqua inclusa a 15€ per gli adulti e 10€ per i bambini fino a 8 anni; menù vegetariano con cous cous, insalatona estiva, bibita o birra Kauss, acqua inclusa a 10€ per gli adulti e 8€ per i bambini fino a 8 anni).

Le prenotazioni sono gradite entro lunedì 8 Luglio al numero 389 426 3209 oppure all’indirizzo email info@armoniacoop.it.

Ai tavoli saranno utilizzate solo stoviglie biodegradabili per rispettare il parco e il Pianeta!

Per chi volesse raggiungere Villa Luppo dopo cena, i cancelli del parco resteranno aperti per una serata in musica dalle ore 21 con la “Good Music Band” di Davide Bessone.

Durante tutta la giornata saranno disponibili uno stand con Acqua Eva (sponsor dell’iniziativa), Birra artigianale Kauss, bibite oltre alle colorate “piantine” del progetto AgriArmonia.