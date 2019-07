Fondazione Mirafiore: a Bosia, Gipo di Napoli con Bandakadabra, letture da Rilke

La prossima passeggiata letteraria si svolgerà in esterna, a Bosia in Alta Langa.

Domenica 7 luglio, alle ore 16, sarà Gipo di Napoli a leggere, in sei tappe, "Lettere a un giovane poeta" di Rainer Maria Rilke con l'accompagnamento della vulcanica Bandakadabra, una delle street band più interessanti del panorama musicale.

Il ritrovo è per le ore 15.30 presso il parcheggio dello sferisterio di Bosia in via Rutte.

È richiesto un contributo di 7 euro da pagare in loco all'Associazione Andè che ha organizzato il trekking e che devolverà l'intero incasso alla Collina degli Elfi di Govone.

Il percorso, di circa 5 km, si dipana tra le spettacolari Jurte in Langa e facili sentieri nel verde sotto la guida di Marcello Bertino dell'Associazion Andè.

Al termine della passeggiata, intorno alle ore 18, è previsto un aperitivo offerto dal Comune di Bosia.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, è necessario prenotarsi.

In caso di maltempo sarà cura dell'associazione organizzativa informarvi, tramite email, di eventuali modifiche.

Le prossime passeggiate in programma: Piergiorgio Odifreddi (sabato 13 luglio alle ore 18), Giuseppe Cederna (sabato 20 luglio alle ore 18), Fredo Valla e Barbara Martino (la passeggiata rimandata sarà recuperata domenica 22 settembre alle ore 11 a Frassino, in Val Varaita).