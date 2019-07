Il Voxonuns Festival Dalle Alpi al Mare di Savona approda al Castello di Fossano

Venerdì 2 agosto approda al Castello dei Principi d'Acaja di Fossano il Voxonus Festival Dalle Alpi al Mare. Appuntamento alle ore 21.15 con il Voxonus Ensemble per ascoltare alcune importanti musiche del celebre Antonio Vivaldi, tra cui le Quattro Stagioni.

Brand di spicco dell'Orchestra Sinfonica di Savona, il Voxonus Festival nasce all'interno del prestigioso progetto “Academia di musici e cantori”, unica realtà stabile, sinfonica, operistica e corale in Italia, improntata principalmente su musiche e strumenti del Sette-Ottocento d'ispirazione barocca, ma allo stesso tempo aperta a contaminazioni crossover.

Con il titolo Dalle Alpi al Mare, l'8^ edizione si propone di confermare e consolidare la proficua sinergia tra Liguria e Piemonte, espandendo la propria rassegna al territorio cuneese con un format di ampio successo.

Nel corso delle edizioni, il Voxonus Festival ha destato un interesse internazionale, pur mantenendo la sua impronta volutamente local. I suoi appuntamenti, che si sviluppano nell’arco di 6 mesi, sono veri e propri momenti esperienziali tra musica, tradizioni, degustazioni, conferenze e incontri.

L’intento è quello di promuovere le eccellenze artistiche, paesaggistiche, enogastronomiche e storiche italiane, tra cui la storica Villa Faraggiana ad Albissola Marina, il suggestivo Castello di Castellar, la Torre di Brondello, la Borgata Museo di Balma Boves ed Elva, una delle perle delle Alpi. Il Voxonus Festival si fa così ambasciatore di una filosofia che, grazie anche a partnership di spicco, permette di valorizzare una sfida culturale e turistica che affonda le sue radici nella storia della nostra terra.

Il festival ha preso il via da Genova lo scorso 21 giugno, ha poi varcato il confine con il Piemonte per raggiungere Brondello, tornare in Liguria ad Albissola Marina e continuare ad attraversare le due regioni con il concerto di Albissola Marina.

Torna ora il 5 luglio ad Albissola Marina con Son / Father / Godfather nel Salone di Villa Faraggiana, alle ore 21.15. Baroque Ensemble “Réunion de Musiciens”: Ewa Anna Augustynowicz al violino barocco, Lara Cocca al traversiere e Nijole Doroteja Beniusyte al clavicembalo.

Sabato 6 e domenica 7 luglio sarà la volta di Saluzzo con La Bibbia della Musica alla Cappella di San Ponzio di Castellar. Turno A alle ore 18.00, turno B alle ore 21.15 e turno C (domenica) alle ore 1.00. Posti limitati, prenotarsi allo 019.824663. Giornata del Ramassin.

Claudio Gilio alla viola esegue brani di Johann Sebastian Bach

Lunedì 8 luglio l’appuntamento è a Finale ligure, mercoledì 17 luglio, mercoledì 24 luglio e mercoledì 31 luglio ad Albissola Marina, giovedì 1 agosto a Bergeggi e venerdì 2 agosto a Fossano.

L’appuntamento sarà alle 21.15 al Castello dei Principi d’Acaja con i Voxonus Ensemble: Valeria La Grotta, soprano e Maurizio Cadossi al violino concertante che eseguiranno musiche di Antonio Vivaldi

Questo programma nasce dalle classiche Quattro Stagioni, rivelando un percorso narrativo e descrittivo che funge da metafora dell'esistenza umana, iniziando l'esecuzione con l'Inverno, per finire con l'Autunno. Ogni stagione viene annunciata dal canto femminile, che incarna e rappresenta di volta in volta la stagione stessa, offrendo quelle arie vivaldiane più vicine, musicalmente e poeticamente, a ciò che s'intende mostrare e raccontare.

Il festival proseguirà poi per Elva (domenica 4 agosto), Albissola Marina (venerdì 9 agosto), Limone Piemonte (domenica 11 agosto), Brondello (mercoledì 14 agosto), Bergeggi (giovedì 15 agosto), Sanfront (15 settembre), Vercelli (20 settembre), Saluzzo (21 settembre), Brondello (27 ottobre).

Ingresso concerti: € 10.00, biglietteria sul posto. Gratuito per i bambini fino ai 10 anni di età e per gli Associati dell'Orchestra.