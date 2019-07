L'Oktoberfest Cuneo torna per la 4^ edizione, ancora in piazza d'Armi

Si terrà dal 26 settembre al 7 ottobre prossimo la quarta edizione del Paulaner Oktoberfest di Cuneo, ma la ricerca del personale è già partita.

Location dell'evento - come nei tre anni precedenti - piazza d'Armi. Una decisione, quella di confermare questo luogo, che in qualche modo si configura come una piccola sorpresa: secondo le dichiarazioni dell'amministrazione succedutesi in questi mesi, infatti, l'area avrebbe dovuto essere occupata dai cantieri del progetto di riqualificazione collegato al Bando Periferie. Lo slittamento della firma della convenzione - passata dal previsto 8 agosto 2018 al 28 maggio 2019 - , però, ha impedito l'inizio effettivo dei lavori.

Per l'edizione 2019 sono previste 200 assunzioni a tempo determinato; si cercano figure come camerieri, hostess, personale di sala e cucina e spillatori di birra. Si potrà ufficializzare la propria candidatura - a patto che si sia raggiunta la maggiore età e, nel caso di persone straniere, si abbia un regolare permesso di soggiorno - entro domenica 21 luglio tramite l'area "Lavora con noi" del sito www.oktoberfestcuneo.it oppure inviando una mail a oktoberfestcuneo@grandalavoro.it. Sabato 27 luglio, invece, i casting.

L'evento cuneese è una delle otto manifestazioni "targate Paulaner" riconosciute ufficialmente in Europa. L'edizione 2018 ha fatto registrare il picco record di 120mila presenze.