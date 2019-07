Saluzzo, con il Globo summer Festival , il mondo in una notte di shopping, musica, danza, sport, giochi

Sabato 6 luglio, la stagione dei saldi debutta con una serata di shopping, animazione, musica, sport, danza.

L’evento alla sua “prima” è il Globo Summer Festival, che dalle 19 alle 24 vedrà oltre 100 attività aperte in 15 punti tra piazze e vie della città, animate da scuole di danza, gruppi e dj set, dimostrazioni nelle aree sport fitness &wellness, mostre e performance artistiche.

"Saluzzo pensata come un grande globo circondato da pianeti che individuano simbolicamente le tante aree della città, divise a tema in base alle attività svolte”- spiega Massimo Rea dell’associazione Piemonteventi, promotore dell’iniziativa che ha il patrocinio dell’Ascom del Saluzzese, Comune e Fondazione Bertoni: .

Ad animare la città per la speciale “notte bianca”, saranno i ballerini di scuole di danza della città, gruppi musicali del Saluzzese. Non mancheranno le aree dedicate ai bambini con giochi in legno, clown, gonfiabili e truccabimbi.

La serata di shopping per l’avvio dei saldi, precede l’apertura serale dei negozi aderenti a “Saluzzo Fuori Orario” i giovedì 11, 18, 25 di luglio.

Il programma del Globo Summer Festival



Corso Piemonte

La Chambre Organ Quartet(jazz). I Voice, Dj Btr, Dj Hemper & Bluffert



Via Palazzo di Citta'

Musica rock con the Feel's(rock); Selekta 3, Dj Dk, Dj Lefabrice, Dj Aledjack), Dj Anisa sulejmani

Esibizioni di street dance con Keep your head up e Show battles-street . Allenamenti nella palestra Kinesis functional dalle 18 fino a sera.



Corso Italia: area Riparo Planet

con i gruppi The kasters trio(rockabilly); Still jazz trio, Sister arch(trio archi)//

Franco Monte band, Dante's jazz friends, Dj Paul Scaletta, Dj Felix, Dj mMrio mix



Via Gualtieri e via Balbis

Musica Rock con Federico Rosso trio(rock); Elli's (rock), Dj Jacky



Via Silvio Pellico e piazza Cavour: saranno l’area di Saluzzo Broker Planet

con Sweet home Becetto area live, Mitch, Iazy Lady swing, Dj Ludovic Gosmar



Ala di ferro di piazza Cavour: ospiterà l’area del Fit Active Planet ovvero "il pianeta del fitness & wellness " con esibizioni di Pole dance, Pilates Matwork, Calisthenics, Functional training,Muay Thay & K1, Strong&zumba, Funzionale a circuito, Spinning, Live photo, Parrucchiera,Estetista.

Dj Ariele Giordanino



Piazza Garibaldi, Via Martiri della Liberazione

Dj Elias Lentini, B2B, dj Matty Mellano, Dj Luka’ s, Secret dj



Porti scur, piazzetta Mondagli, via Deodata

Rusty Albert blues band; Jego, Ensor lied (rock), Mechinato trio(rock-folk)

Dj Stefan Fre, Dj Piddu



Piazza Risorgimento

Aranzulla sound(rock), Esols (rock), Good Music band(rock-blues), Dj Michele Iacovelli, Dj Maxemme



Il Pianeta danza vedrà in scena, le scuole Piccat, Mezze & punte , Coralli orientali, Libertas, Asd Releve'., mentre l’area sport vedrà dimostrazioni e allenamenti di Kinesis functional , Calcio Musiello maschile, Calcio Musiello femminile, Volley val Po.



Animazione per bambini a cura di Mago Trinchetto, Truccabimbi e gonfiabili. Mostre artistiche e quadri in diretta a cura di Matteo Notaro,Federico Deaglio, Maria Grazia Rizzo, Ameliart, Giorgia Operti,Davide Bressi, Centro Le Nuvole e molti altri.