Terminato uno dei moduli del Corso per Operatore Forestale all’En.A.I.P. di Cuneo

Si è concluso venerdì 28 giugno il corso F3 “Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento” (modulo F3 del corso per Operatore Forestale) attivato con l’Unione Montana Valle Stura, Cooperativa “Le Valli”, l’Agenzia Formativa En.A.I.P. Cuneo, Aifor (Associazione Istruttori Forestali), con la cooperazione di Confcooperative Cuneo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Il percorso formativo in ambito forestale F3 ha previsto una selezione teorico/pratica e la formazione di 40 ore per coloro che sono risultati idonei.

La formazione teorica si è svolta a Demonte presso la sede dell’Unione Montana Valle Stura e la parte pratica di 4 giorni in un cantiere allestito in un’area forestale di proprietà del Comune di Argentera.

Il corso, autorizzato dalla Regione Piemonte/Settore Foreste, permette di assolvere agli obblighi di formazione richiesti dal Regolamento Forestale regionale vigente per eseguire i tagli boschivi su superfici superiori ai 5000 mq.

La formazione è stata lunga ed impegnativa ma i risultati ottenuti dai 5 corsisti sono stati davvero gratificanti: due saranno inseriti nell’organico della cooperativa, mentre per gli altri tre sono già state avanzate richieste da altre imprese forestali della Valle Stura.

EnAIP Cuneo, così come altre sedi operative di Enaip in Piemonte, gestisce corsi forestali sia finanziati dal PSR (Piano di Sviluppo Rurale) della Regione Piemonte che non finanziati ma autorizzati dalla Regione Piemonte.