Torino omaggia Pino Daniele al Wispobish Bistrot

Questa band è una delle formazioni più amate ed attive sin dai primi anni '90 sulla scena musicale torinese, la prima in quegli anni a suonare i brani di Pino Daniele nei locali di Torino e del Piemonte, "LELE PIRAS ACOUSTIC JAM” propone ora al pubblico, ed in particolare agli amanti della musica di Pino Daniele, uno spettacolo nuovo dedicato all’artista napoletano. L’intento, è quello di proporre un doppio concerto, dove nella prima parte verrà messo in risalto il periodo iniziale di Pino Daniele, con brani più acustici e maggiormente vicini alla musica tradizionale napoletana, una seconda parte del concerto invece più elettrica, dove verranno suonati i brani storici e maggiormente conosciuti, che hanno permesso a Daniele di raggiungere notorietà e consensi in tutto il mondo.

"LELE PIRAS ACOUSTIC JAM" rivisita il repertorio dell’autore senza snaturarlo, lo interpreta e lo rende originale e proprio, mettendo in primo piano, più dei virtuosismi dei singoli, la compattezza sonora e l’affiatamento della formazione.

Non una tribute band vera e propria quindi, ma una band che rende un suo omaggio ad un artista che ha lasciato molto, a livello musicale e sentimentale, a tutti i componenti!

LPAJ è composto da musicisti con una lunga esperienza musicale, che vivono il palco sin dalla fine degli anni '80, vantando singolarmente numerose collaborazioni con artisti del panorama torinese e nazionale.

Lele Piras, la Voce - Carlo Zorzi le Chitarre - Fufo Serra al Basso - Sandro Esposito le Percussionic - Alfredo Ponissi il Sax.

Il Wispobish Bistrot, propone percorsi musicali live che spaziano dal jazz, al rock al revival e sono in programma momenti unici dedicati al cabaret.

Lele Piras acoustic jam venerdì 5 luglio, omaggio a Pino Daniele al Wispobish Bistrot.

