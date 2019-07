"Una vita dedicata ad Artesina": domenica 14 luglio il concerto benefico in memoria di Pino Catalano

Nel corso della giornata saranno raccolte offerte da donare in memoria di Pino Catalano alla FPRC (Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro). Per l'occasione, inoltre, l'hotel "Marguareis" proporrà un menu speciale a prezzo fisso.

Per ulteriori dettagli, telefonare al 339/5928256.



PINO CATALANO - Nato a Valledolmo, in provincia di Palermo, l'11 luglio 1945, e trasferitosi nei primi anni Cinquanta a Castagnole delle Lanze (Asti), dove è cresciuto e ha lavorato per anni in un mobilificio, approda ad Artesina agli albori della sua costruzione a metà degli anni Settanta, occupandosi dapprima della gestione di un ristorante, poi lavorando come operaio edile, sino a diventare un dipendente dell'Artesina spa, per la quale ha prestato servizio per oltre due decenni. Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia nella sua Artesina, dove per 45 anni ha anche svolto manutenzioni e supporto per i condomini. Per passione e difesa degli ideali che portava, ha rivestito per anni il ruolo di guardia giurata ittica e ambientale volontaria. Padre autoritario ma sempre giusto, ha fatto di tutto nella vita per non far mancare nulla alla sua famiglia e con passione e dedizione ha lasciato in mano ai suoi amati figli un bagaglio di vita e di lavoro incommensurabile.