Antò, fa caldo! Dieci consigli (in pillole) per sopravvivere a queste giornate bollenti

"Antò, fa caldo", si lamentava la protagonista di un celebre spot pubblicitario. Pure troppo, aggiungiamo noi. E le previsioni, a meno che non passiate il weekend ai Poli, non promettono nulla di buono: temperature in cui anche al mare si raggiunge il punto di fusione.



Allora bene ripassare le buone regole per difendersi dalla canicola, nel caso ve li siate persi dall'ennesimo servizio dei telegiornali: bere molto; bagnarsi; evitare di correre nei parchi nelle ore più calde del giorno; stare in luoghi con l’aria condizionata; indossare abiti freschi; dieta con tanta frutta e verdura; riparare la testa con un cappellino; usare la protezione solare; seguire il bollettino meteo che promette di essere azzeccato.

Nel dubbio, preparate la fotocamera per l'Apocalisse e tenete in borsa un ventaglio.