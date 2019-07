Provincia: lavori di asfaltatura della strada “Bovesana” e molti altri interventi in tutto il Cuneese

Sono in corso in questi giorni e dureranno al massimo fino all’8 luglio i lavori di asfaltatura della strada provinciale detta “Bovesana”, tra Cuneo e Boves in direzione Fontanelle. L’intervento, realizzato dal settore Viabilità della Provincia, è inserito tra le opere di bitumatura programmate per l’estate sulle strade provinciali di pianura e nelle vallate per una somma totale di circa 5,4 milioni di euro suddivisa in 1,3 milioni per ciascuno dei quattro reparti (Cuneo, Saluzzo, Mondovì e Alba). Durante il cantiere si possono formare code di veicoli, con tempi di attesa e conseguenti disagi alla viabilità.

Lavori di bitumatura sono previsti anche dal 9 al 16 luglio (sospesi durante il fine settimana) anche lungo la strada provinciale 589 da Saluzzo a Staffarda. Si tratta di due tratti: il primo va dall’uscita della tangenziale Est a via dei Romani, il secondo parte da Staffarda e prosegue per circa un chilometro verso Saluzzo . Anche in questo caso potranno esserci inevitabili disagi al traffico.

Altri cantieri estivi di asfaltatura sono previsti nel reparto di Saluzzo per venti tratte stradali particolarmente ammalorate e ancora nella zona di Cuneo sulla provinciale Cuneo-Chiusa Pesio (San Bartolomeo) e a Montemale.

Nell’Albese a Roddi si sta lavorando alla rotatoria vicino al magazzino sede dei cantonieri della Provincia e presto dovrebbero partire anche i cantieri alla rotatoria di Pollenzo.