Ceva: il teatro "Marenco" tornerà agibile a settembre

Settembre è noto per essere il mese dei ritorni: in ufficio, a scuola e, nel caso di Ceva, a... teatro. È infatti notizia di queste ore la riapertura del "Marenco", gioiello architettonico e artistico della città del fungo, nel mese staffetta fra estate e autunno.

Nelle scorse settimane la "Compagnia Teatro Marenco", in seguito a problematiche tecniche relative al certificato prevenzione incendi, si è trovata costretta a chiudere la struttura al pubblico, come da comunicazione del Comune, e ad annullare tutte le date programmate in calendario, fra le quali sono ricompresi i saggi di danza previsti per metà giugno.

Ora, la svolta, come si evince dalle parole del direttore artistico Luca Prato: "C'è stato un summit con il sindaco martedì scorso - rivela - e ci è stato assicurato che i lavori inizieranno a breve e finiranno entro settembre. Non solo: abbiamo già fissato le nuove date per il saggio della scuola di danza e siamo pronti a perfezionare la nuova stagione di prosa che avremmo intenzione di presentare, come lo scorso anno, in occasione della mostra nazionale del fungo".