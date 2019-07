Il 10 luglio al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si parla di Unione dell'Europa tramite le banche

Integrazione europea nel settore bancario.



Di questo tema si parlerà all'ordine del giorno nella riunione di mercoledì 10 luglio nella sede di villa Lubin del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Cnel, nell'ordine del giorno della terza Commissione istruttoria Politiche UE, convocata dal suo presidente, il manager Elio Catania.



Della Commissione fa parte il Banchiere europeo e scrittore Beppe Ghisolfi, in quanto consigliere nazionale Cnel designato dall'Associazione bancaria italiana - Abi, in carica dalla scorsa primavera come componente effettivo dell'organismo di consultazione economica di Governo e Parlamento previsto dalla Costituzione repubblicana e presieduto dall'ex ministro del lavoro Tiziano Treu.