Loredana Bertè, autentica mattatrice a #Collisioni 2019, annuncia un progetto con Rovazzi e J-AX: "Sarà fortissimo"

Loredana Bertè è la vera mattatrice di questo sabato di Collisioni 2019 a Barolo. Nonostante il caldo infernale e il sole cocente, riempie la piazza Verde di fan adoranti, che applaudono e gridano ad ogni sua parola.

Non solo persone adulte, ma anche e soprattutto giovanissimi. Ed è a lei che viene assegnato il "Premio giovani di Collsioni", che le riconoscono la vena ribelle, capace di andare sempre contro le ipocrisie. Un simbolo e un esempio in particolare per le donne.

Dal palco di Collisioni la Bertè annuncia l'uscita, il prossimo 10 luglio, di un importante progetto con Rovazzi e J-Ax. "Quando mi propongono qualcosa di ineterssante non mi tiro mai indietro, ho ancora voglia di sperimentare. Rovazzi è un genio, quando ho sentito il progetto non ho potuto dire di no".