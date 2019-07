Max Gazzè festeggia il compleanno in concerto a Barolo con Carl Brave, Silvestri e Bersani

Hanno divertito e fatto ballare, ieri sera a Barolo, Carl Brave e Max Gazzè. Non c'era il pienone per loro, ma l'atmosfera è stata comunque tipicamente da Collisioni, il Festival Agrirock che oggi 6 luglio entra nel vivo, con l'avvio di un weekend davvero ricchissimo di eventi e incontri.

I due artisti romani si sono esibiti nei loro brani più famosi, con qualche ospite improvvisato, come Samuele Bersani e Daniele Silvestri, che ha cantato il brano portato a Sanremo, "Argentovivo".

Per Gazzè, che oggi 6 luglio compie 52 anni, allo scoccare della mezzanotte un "tanti auguri" da parte dei colleghi e della piazza, oltre che la torta di compleanno. "Sono davvero emozionato, non me lo aspettavo: grazie Barolo, qui è sempre magia pura", ha detto dal palco.