Samuele Bersani da due anni in studio per il nuovo album: "Musicalmente, è il più bello che ho fatto"

Palco di piazza Blu a Collisioni, alle 12.30 è Samuele Bersani a raccontarsi al pubblico, rispondendo alle domande di Ernesto Assante.

Dopo tanti anni sta lavorando ad un nuovo album, in uscita a gennaio 2020. "Mi ero inchiodato - confessa il cantautore bolognese. E' un album in cui conta più la musica delle parole, musicalmente è il mio più bello".

Con Assante parla di come abbia volta di concerti, di stare in mezzo alla gente, dopo un periodo difficile. L'esordio a 21 anni, a suonare e cantare "Il mostro" nelle Marche, chiamato sul palco da Lucio Dalla, che stava seguendo in tour come venditore di caramelle. Dalla aveva ascoltato quel brano e si era commosso. Lo ha chiamato e lui è andato. "Cantare un mio pezzo dopo Caruso. Ero incosciente, forse anche un po' arrogante", scherza Bersani. Che aggiunge: "Adesso, a 49 anni, posso dire che non credo di essere molto cambiato nella visione che ho degli altri e nel mio atteggiamento, è cambiato qualcosa perché dentro di me è diverso. Avevo una gran fame a 21 anni, non avevo vissuto fallimenti! Era tutto in discesa, mi sento più in equilibrio oggi ma non ho perso la mia curiosità umana".