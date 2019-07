70enne di Alba scomparso da una frazione di Frabosa Soprana, non si hanno sue notizie da dieci giorni

Non dà notizie di sé ormai da giorni Agostino Amerio, 70enne pensionato albese, la cui scomparsa è stata denunciata dalla moglie ai Carabinieri della Compagnia di Alba lo scorso giovedì 4 luglio.

L'uomo si era allontanato dalla sua casa nella capitale delle Langhe per recarsi da solo - come talvolta ero uso fare - nella seconda casa che la famiglia possiede a Mondagnola, piccola frazione di Frabosa Soprana, dove lo scorso martedì 25 giugno è stato visto per l'ultima volta.

Per alcuni giorni il suo silenzio non ha destato preoccupazione nella consorte, abituata a questi brevi allontanamenti, ma il protrarsi della situazione ha convinto la donna a chiedere l'aiuto delle forze dell'ordine.

Sempre giovedì, accompagnati dalla moglie, i Carabinieri di Frabosa Soprana hanno compiuto un sopralluogo presso l'abitazione di Mondagnola constatando come al suo interno mancassero i vestiti che egli era solito utilizzare per andare a camminare in montagna.

Un'ipotesi suffragata anche da alcuni acquisti di materiali sportivi che l'uomo avrebbe effettuato ad Alba prima della partenza.

Una delle ipotesi avanzate dagli inquirenti è che Amerio possa essere partito per un'escursione in montagna di qualche giorno.

Al momento non sono disponibili immagini di Agostino Amerio.