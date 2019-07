Da tre giorni si cerca Fabio Pezzuto, titolare dell'azienda Malot di Vezza d'Alba

Non si hanno notizie da mercoledì 3 luglio di Fabio Pezzuto, 42enne di Vezza d’Alba. L’uomo si sarebbe allontanato di casa alle 17,30 di mercoledì a bordo della sua Ford Ka di colore marrone targata DY221YH in direzione Cisterna d’Asti, probabilmente per motivi di lavoro.



Da allora non si hanno più sue notizie. Tramite intercettazioni di celle gps si sa che l’ultima localizzazione è avvenuta nei pressi di Costigliole d’Asti. Al momento il telefono è spento e da quell’ultima intercettazione non si hanno più sue notizie.



Fabio Pezzuto è alto 1,80 circa con occhi e capelli castani. L’ultima volta è stato visto con una maglia nera con scritta dorata, un paio di pantaloncini neri con tasche laterali e un paio di scarpe “New balance” di colore blu.



L’uomo gestisce insieme al cugino Italo Pezzutto, attulamente consigliere comunale a Vezza d’Alba, la storica azienda vezzese Malot, specializzata nella viticultura e nella produzione di Barbera e della Favorita autoctona di Vezza.



“Notizia inaspettata per tutti, un fulmine a ciel sereno” – dichiara il sindaco di Vezza Carlo Bonino – “Fabio è un ragazzo allegro e solare e si occupava scrupolosamente dell’azienda. Siamo costantemente in contatto con il cugino Italo per avere aggiornamenti.”

Pezzuto è sposato e padre di una bambina.