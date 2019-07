Trasportava 300 capi contraffatti su un furgone senza patente, fermato a Paesana

Nel pomeriggio di ieri, 5 luglio, i Carabinieri della Stazione di Paesana hanno deferito in stato di libertà un soggetto di origini magrebine, regolarmente residente nel saluzzese, poiché ritenuto responsabile dei reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.



Una pattuglia dei militari ha notato un furgone percorrere una strada della Valle Po e dirigersi verso il centro urbano di Paesana.



I militari insospettiti dall’improvviso cambio di direzione del veicolo e dalla sua andatura piuttosto elevata, hanno deciso di fermarlo e controllarlo.



Il fermato si è dimostrato palesemente nervoso. Approfondito il controllo i carabinieri hanno scovato sul retro del furgone 5 grossi borsoni contenenti quasi 300 capi di abbigliamento, tra maglie, giubbotti e scarpe, tutti recanti segni di noti marchi internazionali contraffatti.



Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’indagato, già gravato da precedenti per fatti analoghi, dovrà rispondere dei reati di cui sopra dinanzi alla Procura di Cuneo.



L’uomo è stato inoltre sanzionato ai sensi del Codice della Strada per avere condotto il veicolo sprovvisto di patente di guida poiché sospesa.



Sono in corso accertamenti per stabilire la provenienza e la destinazione della merce contraffatta che si ritiene possa essere stata venduta a vari acquirenti della zona.