Torna la 58^ mostra del fungo di Ceva: esposte centinaia di specie di esemplari freschi

Il gruppo micologico cebano e il comune di Ceva sono al lavoro per organizzare la 58° Mostra nazionale del Fungo, che si svolgerà a Ceva sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 22 settembre.

Si tratta di una delle rassegne micologiche più importanti a livello nazionale ed europeo, dal punto di vista scientifico. Ogni anno vengono esposte centinaia di specie di esemplari freschi, classificati dai più quotati studiosi del settore, italiani e stranieri.

Micologici che hanno nell’evento cebano un appuntamento irrinunciabile di confronto e scambio scientifico.

La cerimonia ufficiale di inaugurazione si svolgerà sabato 14 settembre, alle 18, nella centrale piazza del Municipio, presenti autorità nazionali, regionali e locali e rappresentanti del mondo economico.

Nell’ambito della cerimonia, saranno consegnati il tradizionale “Fungo d’oro” a una personalità che è stata particolarmente vicina alla città e, a sorpresa, la prima edizione di un particolare riconoscimento, quello di “Sentinella glocal del territorio”: l’identità dei premiati è ancora top secret.

E' stato scelto anche il disegno della specie di fungo che quest’anno comparirà sul tradizionale piatto commemorativo, realizzato dai prestigiosi ceramisti di Albisola, che andrà a far parte di una collezione ormai ambìta dagli appassionati.

Iniziata nel 1977 con i disegni di Ernesto Rebaudengo, la raccolta contiene pezzi ormai introvabili.

La specie 2019 è la Grifola frondosa.

Sarà ricevuta la città gemella di Le Val (Francia).

Durante la 58^edizione del fungo di Ceva, verrà potenziato (stagione meteo permettendo) il mercato di commercializzazione dei funghi.

Saranno ospitati in piazza stand istituzionali di realtà e tipicità della provincia.

Oltre alla tradizionale esposizione scientifica di funghi freschi e liofilizzati, sotto i portici medievali della centrale via Marenco, si potrà ammirare l’esposizione di erbe spontanee e officinali con i loro “segreti” svelati dagli esperti e l’esposizione di essenze arboree.I micologi del Gruppo attiveranno una postazione per esaminare i funghi al microscopio.

Gli stessi micologi mostreranno il funzionamento dell’apparecchiatura per liofilizzare gli esemplari e conservarli così nel tempo, inalterati in caratteristiche e colori, ma “asciugati” dell’acqua e perciò più leggeri tentando anche alcuni “esperimenti” dal vivo.

Il Comune ha avviato in settimana gli incontri con le associazioni cittadine, per recepire idee e iniziative da loro proposte per integrare la programmazione.