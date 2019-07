L'atleta paralimpico Daniele Cassioli a Fossano per "Spazio al Gesto"

Mercoledi 10 luglio, presso la pista di atletica di Fossano si terrà un'iniziativa denominata "Spazio al Gesto", promossa dall'atleta paralimpico e fisioterapista Daniele Cassioli, cieco dalla nascita.

Spazio al Gesto è un’iniziativa che si pone l’obiettivo di esercitare il movimento del corpo nello spazio per persone con disabilità visiva.

Attraverso atletica di base, percorsi e giochi, si allena l’individuo alla percezione di se stesso e dell’ambiente circostante, potenziando inoltre le relazioni con gli altri.

L’allenamento verrà guidato da tecnici e volontari le cui spese di trasferta saranno rimborsate da Sestero Onlus, associazione di promozione sociale che sosterrà l’evento.L'iniziativa prevede la collaborazione del Centro di Riabilitazione Visiva (CRV) dell'Asl CN1 e la società di Atletica '75 di Fossano (che metterà gratuitamente a disposizione la pista).

Sono coinvolti nell'evento l'associazione UICI (Unione ciechi) sezione provinciale di Cuneo, il Consorzio Monviso Solidale e la Proposta 80 società cooperativa sociale con sede a Cuneo.

L'attività è destinata a bambini/ragazzi con disabilità visiva (legge 138 del 2001) dai 3 ai 18 anni.

I ragazzi (in totale 22) saranno divisi in gruppi in base all'età.

Il primo gruppo si esibirà dalle 9.30 alle 11, il secondo dalle 11 alle 12.30 ed il terzo dalle 14.30 alle 16.