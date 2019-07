Buona la prima: un successo “La Mangia Cürta” di Borgo San Dalmazzo (FOTO)

Un vero successo il primo appuntamento con i venerdì di “Un Borgo di sera accende l'estate”. Il centro storico di Borgo San Dalmazzo è stato preso letteralmente d'assalto da borgarini e visitatori. Tutti a degustare le leccornie di "Borgo in aperilive" tra musica, arte, spettacoli e laboratori per piccini.

L'evento era organizzato dall’Ente Fiera Fredda e dal Comune con la collaborazione delle associazioni borgarine.

In 200 hanno inoltre partecipato alla prima edizione della “Mangia Cürta”, il percorso enogastronomico ideato dal comitato di quartiere “Via Roma”. Molti i commercianti che si sono messi in gioco proponendo piatti sfizioni: miniburger con battuta di carne della macelleria Lovera, quiche di prosciutto e formaggio della panetteria Pes, farinata della pizzeria Re Antò, arancini di riso di Europizza da Mimmo, salsiccia alla boscaiola della caffetteria Tre Galli, tris di formaggi dell'azienda agricola Il Sogno, e dolce della panetteria Armando Diego con mela dell'azienda agricola Giordano Marco. Il tutto innaffiato dai vini a cura dell'enoteca Bianco Vini.

Un successo di squadra nato dalla collaborazione tra residenti, associazioni, commercianti e istituzioni.

Si proseguirà poi venerdì 19 luglio con la Sagra della Chiocciola Estiva organizzata dal Consorzio della Lumaca Borgarina.

Un’altra ricca serata con un programma in grado di soddisfare tanti gusti differenti, dalla sfilata di moda in via Bergia ai concerti diffusi in via Garibaldi, con tante altre iniziative di animazione per grandi e bambini.

Si conclude il 26 luglio con la cena "Cuma nà volta" a cura dei commercianti di via Marconi.

Tra gli ingredienti della serata ci saranno anche balli country e occitani, tanta buona musica, la moda e la bellezza. Borgo San Dalmazzo ospiterà, infatti, una tappa del selezioni per il Piemonte del concorso Miss Universo.