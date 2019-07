"Fuori ritmo" di scena al Teatro Sociale di Alba con uno spettacolo a scopo benefico

Ogni estate, migliaia di automobilisti si affrettano a partire per la villeggiatura, formando interminabili code in autostrada, caricando le loro macchine con ciambelle, sdraio, tavole da surf, secchielli, racchettoni, ombrelloni e accessori di ogni sorta… ma perché spingersi tanto lontano quando si può vivere a pieno l’atmosfera estiva comodamente seduti in platea? Nello spettacolo estivo di Fuori Ritmo troverete tutti gli ingredienti necessari per rompere la monotonia della vostra estate, tra musica, sketch e tante risate: si tratterà nel dettaglio ogni aspetto dell’argomento, da quello scientifico a quello sportivo, fino ad arrivare anche a quello storico. Lo spettacolo è a scopo benefico in quanto una parte del ricavato verrà devoluto in beneficienza grazie al programma LANGA Donor a cui Fuori Ritmo ha aderito (per saperne di più, visitate il sito www.langa.tv).



Fuori Ritmo è un'associazione culturale nata nel 2016, che comprende l'omonima compagnia teatrale e il podcast comico "Be Radio". Queste due realtà si fondono sul palco, portando in scena alcuni tra i migliori sketch della trasmissione, interpretati da Andrea Porello ed Edoardo Secco e con la partecipazione straordinaria del Gruppo Crisalide, fondato nel 2018 per iniziativa di un gruppo di giovani albesi, che sarà sul palco con attori e musicisti. Un connubio letteralmente "a km zero", essendo nato a pochi passi dal Teatro Sociale, che saprà divertire il pubblico con una comicità originale e brillante, fuori dagli schemi.