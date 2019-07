Il bovesano Roby Salvai porta la sua musica nella sua Boves

Il cantautore bovesano Roby Salvai porta finalmente la sua musica a Boves, mercoledì 10 luglio, presso la piazza antistante il ristorante Cibami, in via cuneo 26. Dopo un'intensa stagione di concerti tra Piemonte e Liguria, con il patrocinio del comune, il concerto, gratuito e di libero accesso, viene offerto dalla proprietà di Cibami nell'ambito dei festeggiamenti per l'anniversario dell'apertura e in concomitanza con la festività di San Eligio.



Il R.S. Quintet é un gruppo di musicisti con un back ground artistico di livello nazionale ed internazionale. Una band di cinque elementi provenienti da esperienze musicali differenti, quasi tutti formatisi agli inizi degli anni 70 con il rock underground e confluiti nel blues e nel jazz negli anni 90. La formazione propone un repertorio di brani propri,tutti scritti dal vocalist e bassista, bovesano di adozione, Roby Salvai agli inizi degli anni 80 : canzoni nate rock cui son stati cambiati gli abiti, ingentilite dall'esperienza musicale vissuta nei trent'anni successivi. La ritmica quadrata e potente del rock incontra la pulsazione in levare del jazz e gli accenti del blues creando un contrasto, quasi una dissonanza.. Che suona in modo nuovo, appunto armonico. Nessun suono campionato, solo strumenti reali : pianoforte, chitarra, batteria, basso e sax soprano. Ed un buon rock italiano vario, a volte graffiante ed impetuoso, altre ricco di atmosfere ricercate, dinamiche di grande respiro e ampi spazi per i solisti nella migliore tradizione blues. Al pianoforte Massimo Moriena, maestro e compositore, con alle spalle concerti in Europa, Stati Uniti, Canada, Unione Sovietica,e collaborazioni con musicisti quali Tullio Depiscopo, Fresu ed altri Al sax soprano e tenore Micky Chiaravalloti , tra i più apprezzati sassofonisti d'Italia, sul palco di svariati Big della musica italiana,daglj Eclysse ai Barbun street ed infiniti altri. Alla chitarra elettrica Pino Sardella, caldo ed eclettico blues man , al seguito di svariate Tribute band e tra i primi musicisti a portare, con le note, un messaggio di pace in una Bosnia Erzegovina ancora devastata dalla guerra . Alla batteria Luca Corongiu, drummer pop rock dal sound rigoroso, già sui palchi non ancora diciottenne oggi con l'esperienza di vent'anni di concerti in tutto il Paese. Ed infine al basso elettrico 6 corde ed alla voce Roby Salvai, autore dei brani, artista per varie etichette italiane ed estere (Discotop,Sombrero Records, Amtal Blade, Music Box Promotions) fino ai primi anni 2000. Lasciata la carriera artistica per 14 anni ha fatto dell'Africa la propria vita, viaggiando attraverso tutto il Continente. Tre anni fa il ritorno sui palchi e nuove emozioni da raccontare con la musica. L audio sara' a cura dei fonici di Power light, specialisti del live, che seguono la band da due anni.

Da segnalare, il 17 luglio, all illuminata, un nuovo concerto del Roby Salvai Quintet, in piazza foro boario a cuneo.