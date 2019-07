Torna il Cherasco Young Festival: spazio alla musica dei giovani dai 14 ai 30 anni

Sabato 13 luglio torna il Cherasco Young Festival, proposto dall’omonima associazione giovane guidata da Amos Sarvia che lo scorso anno ha dato il via alla kermesse che porta sul palco voci giovani e apprezzate nel panorama musicale italiano.

In piazza degli Alpini, a Cherasco, il Festival prende il via alle 20,30 con Tnt Party band per poi proseguire con Il Pagante, importante gruppo musicale nato in un modo piuttosto insolito.

Il Pagante infatti nasce come pagina Facebook nel 2010 dall'idea di fare sarcasmo su alcuni atteggiamenti radicati nel sostrato giovanile milanese, consolidatisi nel tempo e diventati fonte di omologazione di massa.

Il gruppo iniziale ha poi subito negli anni una forte evoluzione che lo ha portato a raggiungere importanti risultati, non solo in quello che è diventato il suo core business, la musica, ma anche in altri settori in cui è attivo.

Alla base delle canzoni prodotte dal gruppo c'è il voler ricreare ambienti e situazioni tipicamente giovanili, attraverso indagini approfondite riguardanti il mondo della vita notturna, la scuola, il divertimento e le implicazioni che questi momenti hanno nella formazione dei ragazzi. I brani proposti sono pertanto sintesi di una ricerca continua.

"Per la seconda edizione del Cherasco Young Festival – spiega Amos Sarvia – la scelta degli ospiti non è stata casuale: Il Pagante è un gruppo molto vicino ai temi dei giovani. Dietro la loro musica apparentemente superficiale si cela la volontà di canzonare, ma anche di fare riflettere la generazione iperconsumistica dei Millenials, o, come dicono loro i “paninari 2.0”. Cherasco Young raggruppa ragazzi dai 14 ai 30 anni. - Conclude Sarvia - Ci siamo voluti rimettere in gioco per far tornare una ventata d'aria fresca nella nostra splendida cittadina".

Elisa Bottero è assessore alle politiche giovanili: "È un piacere per l'amministrazione comunale ospitare la seconda edizione del Cherasco Young Festival, la kermesse dedicata al mondo dei giovani. Per il secondo anno a Cherasco si esibiranno non solo artisti famosi a livello nazionale, ma anche band e dj delle nostre zone, così da poter valorizzare anche realtà musicali del territorio. La realizzazione del Festival è possibile grazie sicuramente ai giovani di Cherasco Young e al contributo comunale, ma anche grazie a tanti sponsor, aziende e attività commerciali sempre pronte a sostenere economicamente le varie iniziative proposte sul territorio".

Appuntamento con Cherasco Young quindi sabato 13 luglio 2019 dalle 20,30 in piazza degli Alpini.

Ingresso libero.