“Proiezione sull'erba” a Savigliano con l'Associazione Culturale Cortocircuito

Dopo la partecipatissima proiezione del 30 giugno in Piazza Turletti, ancora una volta l'Associazione Culturale Cortocircuito porta il cinema all'aperto e gratuito a Savigliano.

Domenica 14 luglio 2019, alle ore 21.45, vi aspettiamo per “Proiezione sull'erba”.

Cortocircuito Open Air ha scelto il Parco Graneris di Savigliano come cornice per la proiezione di un lungometraggio in pellicola, che è stato scelto dal pubblico tramite una serie di sondaggi sulle pagine Facebook e Instagram di Cortocircuito. Numerosi lungometraggi si sono sfidati a duello e il vincitore assoluto è stato "Chi ha incastrato Roger Rabbit", cult di Robert Zemeckis del 1988, che ha vinto nella finale contro "Pulp Fiction" di Quentin Tarantino.



La scelta di "Chi ha incastrato Roger Rabbit" dimostra la preferenza del pubblico per un cult senza tempo, adatto a tutte le età, miscela ineguagliabile di cinema live-action e animazione.



Svolgendosi la proiezione al parco, gli spettatori sono invitati a munirsi autonomamente di coperte, in modo da potersi godere al meglio la proiezione sotto il cielo stellato.







La proiezione si inserisce all'interno del cartellone cittadino de “La bella estate saviglianese” 2019, nell'ambito del quale proprio il pomeriggio del 14 luglio, sempre a Parco Graneris, si terrà il torneo "Savinpalla".