salviamolestradedimontagna2: in 200 alla seconda edizione di Gardetta Fest (FOTO E VIDEO)

Erano in 200 oggi, sabato 6 luglio, alla seconda edizione di Gardetta Fest.

Si tratta di una manifestazione cicloturistica organizzata al Pianoro della Gardetta in alta Valle Maira, che ha permesso di scoprire e di ammirare le bellezze del Gardetta Bike Emotions, il prodotto confezionato dal consorzio Conitours attraverso il club di prodotto “Cuneo Bike Experience” e promosso dall’ATL del Cuneese.

Quattro i punti di partenza: Vallone dell’Arma, Valle Stura, Maira e Grana. A tutte le partenze erano presenti le guide cicloturistiche riconosciute dalla Regione Piemonte che hanno accompagnato il proprio gruppo durante tutto il percorso fino a raggiungere le Caserme della Bandia e successivamente il Rifugio della Gardetta.

Nel corso dell’evento è stata rilanciata l’iniziativa #salviamolestradedimontagna, promossa e organizzata da Confcommercio provincia di Cuneo in collaborazione con la Camera di Commercio di Cuneo e l’Associazione sportivo-dilettantistica “La Fausto Coppi on the road”, per il recupero di risorse economiche da destinare alla manutenzione ed alla valorizzazione del patrimonio viario in quota.

Presenti la parlamentare Monica Ciaburro e una ricca rappresentanza della Regione: l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e i consiglieri Paolo Bongioanni e Paolo Demarchi. Presenti anche il direttore Conitours Armando Erbì, il presidente Conitours Beppe Carlevaris, il vice presidente Conitours Massimo Garino e il vicedirettore di Confcommercio Cuneo Corrado Cosa.

Significativo l'intervento di Luca Bertero, accompagnatore cicloturistico: “La provincia Granda ha una ricchezza naturale incredibile. I turisti che portiamo in giro rimangono sbalorditi perché riusciamo a portarli la mattina a 2700 metri i altitudine e la sera a fare il bagno al mare. I turisti stranieri sono entusiasti. Presentate la provincia di Cuneo nella sua interezza, noi ce la mettiamo tutta. I colli alpini devono essere aperti il 31 maggio perché i turisti stranieri vogliono venire a giugno e luglio. Abbiamo anche bisogno di infrastrutture, autostrade e ferrovie. Infine aiutateci a difendere e a fare crescere la granfondo Fausto Coppi che, nell'edizione 2019, ha portato atleti da ben 37 nazioni”.

Guarda le interviste video:





Al termine della conferenza stampa improvvisata davanti al rifugio Gardetta il direttore Conitours Armando Erbì ha invitato tutti all'evento della via del Sale che si terrà sabato 13 luglio: “Sarà una giornata promozionale della Via del Sale Limone-Monesi ma anche il seguito della giornata odierna. Nell'occasione presenteremo infatti un documento per salvare le strade di montagna all'assessore alla Montagna Fabio Carosso".