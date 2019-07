Carl Brave si racconta a Collisioni: “È un momento bello della mia carriera, vivo e lavoro di notte”

Da Polaroid a Posso, passando per Fotografia, la parabola ascendente di Brave ha un filo conduttore: la notte. Non è un caso che il primo album del cantautore romano sia titolato “Notti Brave”, perché è in quel momento della giornata che il cantante si chiude in sé stesso e dà sfogo alle sue emozioni. “Vado a letto alle 5-6, in quelle ore penso solo alla musica” ha rivelato Brave.