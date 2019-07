Ornella Vanoni incanta il pubblico con eleganza e ironia: standing ovation per lei

Impossibile non amarla. Ironica, intelligente, elegante: classe pura. Per Ornella Vanoni, dal palco di piazza Blu a Collisioni, un crescendo di applausi, che sul finale della sua performance si è trasformato in una standing oavtion.

Nessuno, come lei oggi a Barolo, ha saputo coinvolgere il pubblico di ogni età.

Brani della tradizione brasiliana e poi alcuni dei suoi brani più noti, da "Sapore di Sale" a "Tristezza vai via", con cui ha fatto cantare le centinaia di persone presenti. Con la sua verve teatrale ha anche provocato, raccontando del rapporto bellissimo con Virginia Raffaele e dei suoi grandi amori.

Di lei ha detto: "I periodi più felici della mia vita? Quelli in cui sono stata più superficiale".